Monique F. Leroux : Quand le piano forge une grande femme d’affaires

Monique F. Leroux ne serait pas la même femme d’affaires si ce n’avait été de son impressionnant parcours de pianiste, durant son enfance et son adolescence, qui a forgé le reste de sa vie, dit-elle. Destinée à l’époque à être une musicienne professionnelle, jamais toutefois elle n’a regretté son changement de carrière à vingt ans.

« Un monde sans arts, je ne conçois pas ça », confie Monique F. Leroux à l’autre bout du fil, toujours animée par cette passion pour le piano et pour qui les pièces de Bach ont parfois été un exutoire.

Le piano est entré dans la vie de l’ancienne présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins à l’âge de six ans.

À huit ans, elle commence à enchaîner les prestigieux concours comme le Concours de musique du Canada, jusqu’à la fin de son adolescence, pendant qu’elle étudie également au Conservatoire.

Née dans une famille modeste qui habitait à Boucherville et qui n’avait pas de voiture, elle se souvient encore des trajets d’autobus avec sa mère pour se rendre aux concours, qui se déroulaient à Westmount, « dans un environnement totalement différent » du sien.

La confiance, la concentration, la gestion du stress devant public, comment encaisser les échecs : ses années de piano lui ont apporté un bagage inestimable.

« C’est extrêmement formateur pour la suite des choses dans la vie, croit-elle. Ça nous permet d’aborder les présentations qu’on va faire plus tard avec plus de confiance, ça va nous donner une façon d’affronter le stress avec un peu plus de pratique et une manière d’aborder les échecs avec une capacité de se dire comment on peut faire mieux la prochaine fois. »

Trop de solitude

À la fin de l’adolescence, Monique F. Leroux constate à quel point il sera « extrêmement exigeant » de poursuivre une carrière comme pianiste.

Tout l’aspect solitaire de la pratique l’a aussi amenée à prendre la « décision difficile » d’entamer des études en comptabilité, un choix qu’elle n’a jamais regretté.

« Je voulais aller vers quelque chose qui allait m’amener à travailler avec les gens, ajoute-t-elle. Peut-être que si la direction d’orchestre avait été plus développée chez les femmes à l’époque, ce qui n’était pas le cas, je serais peut-être allée de se côté-là pour multiplier les interactions avec les gens. »

Tout au long de sa prolifique carrière, la musique a fait partie de sa vie sur le plan personnel.

« Quand il y avait des situations un peu confuses, tendues, difficiles, quelques pièces de Bach et on revient à la bonne place ! Il y a dans sa musique une construction extrêmement maîtrisée mais avec une ligne musicale émotionnelle fantastique. Pour moi, ça m’apporte énormément d’harmonie. »

« Le domaine des arts nous amène à développer et savoir exprimer nos émotions, ce qui parfois, est très important dans l’exercice du leadership », affirme celle qui est toujours impliquée auprès de la Fondation du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.

Aujourd’hui, elle prône l’importance de l’enseignement des arts auprès des jeunes. D’ailleurs, sa fille a joué du piano durant dix ans.

« Je pense que je suis devenue une personne un peu plus complète par ce parcours d’études que j’ai fait dans le domaine des arts », dit-elle.

Monique F. Leroux, 64 ans