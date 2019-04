Que faites-vous après avoir fait l’amour?

Entrons dans la chambre à coucher de ces lecteurs qui ont généreusement accepté de nous confier ce qui se passe pour eux après avoir fait l’amour. J’ai répertorié pour vous les dix comportements les plus souvent vécus après ces moments torrides ! Et vous, profitez-vous de ces moments pour tisser des liens avec votre partenaire ?

1. Être déçu(e)

L’orgasme qui n’était pas au rendez-vous, les caresses étaient maladroites, ç’a été trop rapide, les conditions n’y étaient pas... Bref, il arrive que quelques-uns d’entre eux ne se sentent pas si bien après avoir vécu un rapprochement sexuel (les confidences ont été faites au sujet de moments d’intimité vécus avec le consentement mutuel des partenaires, à tous moments).

2. Aller aux toilettes

L’envie de se soulager après avoir vécu des moments chauds sous la couette est tout de même assez fréquente. Petit truc, soulager la vessie après un rapport sexuel avec pénétration peut être pour plusieurs femmes un moment essentiel pour prévenir la visite de cystite.

3. La cigarette

Légende urbaine ? Si l’on en croit les lecteurs, il semblerait que la cigarette ou la vapoteuse après avoir vécu un rapprochement érotique fasse partie des habitudes post-coïtales de plusieurs Québécois(es).

4. Grignoter

Les collations post-amour sont au menu pour plusieurs couples. Ils expriment que faire l’amour ouvre l’appétit et que, peu importe l’heure de la journée, certains aliments sont les bienvenus : cuisinés, commandés, pris dans la chambre, sur le coin du comptoir de cuisine ou dans toute autre pièce de la maison... Ces en-cas sont définitivement appréciés !

5. Quitter

Eh bien oui ! Plusieurs de nos lecteurs/lectrices ont rapporté quitter la chambre aussitôt la chose faite ! Pas de temps supplémentaire à rêvasser sous les couvertures ou encore moins à poursuivre les câlins. Hop ! on saute du lit pour enfiler ses vêtements et poursuivre sa journée. Doit-on comprendre que ces partenaires ne font pas l’amour tard en soirée ?

6. Jaser

Nombreux sont ceux et celles qui apprécient une petite « jasette » sur l’oreiller une fois revenus du 7e ciel. Certains pour se partager leurs émotions, d’autres pour exprimer leurs préférences. Mais, selon les confidences reçues, plusieurs d’entre eux jasent de tout et de rien durant ce moment. Une lectrice a même ajouté : « C’est le moment où on en profite pour parler de nos vacances à venir ! Quand on en reparle une fois habillés, ce n’est pas rare qu’on soit prêts à réserver tellement c’est clair ! » Pourquoi pas ?

7. Tête première dans les appareils intelligents

Eh oui, téléphones et tablettes sont tout près, même dans les moments se voulant intimes. Que ce soit pour rattraper le fil de l’actualité ou simplement pour vérifier ce qui s’est passé durant cette « absence », les lecteurs sont assez nombreux à ressentir le besoin de se reconnecter immédiatement après le sexe.

8. Recommencer

Étonnant ? Ceux et celles qui ont confié recommencer les câlins après avoir repris leur souffle expriment toutefois que la quête de l’orgasme arrive en fin de liste cette fois. Il semblerait que le plus important à ce moment-là c’est de poursuivre les touchers et les caresses afin de continuer à vibrer encore un peu avant de reprendre le cours de la vie.

9. Prendre une douche

Que ce soit de littéralement sauter sous la douche, parfois ensemble, parfois en solo ou que ce soit de passer faire un tour à la salle de bain pour se débarbouiller certains endroits stratégiques, vous êtes nombreux et nombreuses à avoir ce rituel post-amour. Un couple a même mentionné que pour lui, cela avait déjà pris des airs de disputes en début de relation : « Elle sautait systématiquement sous la douche dès que nous avions fini ! Je croyais que mon odeur l’écœurait ou quelque chose du genre. Moi je trouvais ça sexy, les phéromones et tout. Mais bon, elle m’a un jour dit qu’après l’orgasme elle avait les muscles qui tremblaient et qu’une douche la calmait... Après dix ans, j’ai cessé de penser que c’était à cause de mon odeur ! »

10. Se sentent super amoureux

Si le sexe a eu lieu le matin, ils expriment que la tendresse, les câlins, les mots doux et les gestes affectueux se poursuivent durant la journée. Si les ébats ont eu lieu le soir, la nuit de sommeil se passe mieux et la position de la cuillère est adoptée, du moins pour s’endormir.

Et vous, que faites-vous après avoir fait l’amour ? Quels sont vos petits rituels ?