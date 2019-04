Quinze esclaves secourus dans une usine du Royaume-Uni

Les autorités britanniques ont fermé une usine de Smethwick, près de Birmingham, après y avoir découvert 15 personnes qui, croit-on, étaient des esclaves. Parmi eux, il y avait même un enfant.

Photo courtoisie West Midlands Police

Toute cette affaire est liée à un possible trafic de travailleurs, a rapporté samedi le «Daily Mail».

Une soixantaine de travailleurs de l’usine ont été interrogés par la police et les propriétaires s’exposent maintenant à une amende salée de 300 000 livres sterling – environ 523 000 $ CAN –, soit 20 000 livres sterling – environ 35 000 $ CAN – pour chacune des 15 personnes qui auraient été exploitées.

Parmi ceux-ci, un jeune enfant a été confié à un service spécialisé et la police tente d’établir son âge et d’identifier ses parents.

Soulignons qu’une dizaine de personnes ont été arrêtées dans cette histoire relativement à des questions liées à l’immigration.