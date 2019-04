Son ex-employeur investit dans le démarrage de son entreprise

Anthony Quevillon a eu envie un jour de pratiquer le droit de façon différente. Le jeune avocat a quitté le cabinet où il œuvrait depuis près de cinq ans pour se lancer en affaires.

Avec un associé, il a fondé Hub6, un pôle de services professionnels qui réunit à la même adresse avocats, comptables, spécialistes en ressources humaines et en marketing. La clientèle cible : les entreprises en démarrage et les PME.

« J’ai voulu créer un modèle différent pour offrir aux entrepreneurs un guichet unique de services », explique Anthony Quevillon qui, en tant qu’avocat en droit commercial, desservait déjà une clientèle de gens d’affaires.

Il avait toutefois l’impression de ne pas la servir aussi bien qu’il le voulait. Surtout, il voulait échapper au mode de facturation horaire qui est encore largement appliqué dans les cabinets.

« Plusieurs de mes clients étaient des entrepreneurs de moins de 35 ans. Au démarrage de leur entreprise, ils ont besoin d’un avocat et d’une kyrielle d’autres services. Il y avait une valeur ajoutée à regrouper plusieurs expertises sous le même toit », explique-t-il.

D’employeur à partenaire

Anthony Quevillon a alors approché Pierre-Anthony Langlois, qui était comptable chez KPMG, pour lui parler de son projet. Les deux amis sont ainsi devenus associés.

« Tout était à faire : il fallait monter le plan d’affaires, trouver les différents experts qui nous permettraient de démarrer Hub6. »

Il n’a pas eu besoin d’aller très loin pour trouver un cabinet de services juridiques. « Quand j’ai avisé mon patron que je quittais pour démarrer mon entreprise, il m’a offert d’embarquer avec nous. Therrien Couture est depuis un de nos principaux partenaires. »

Hub6 a démarré ses activités en 2017 à Brossard. Depuis, l’entreprise compte un deuxième point service à Laval. Rédaction de contrats, enregistrement de marques de commerce, élaboration de prévisions budgétaires, états financiers, recrutement et rétention de personnel, la liste des services offerts est longue et diversifiée. En plus, elle offre un accompagnement stratégique aux entrepreneurs pour les appuyer dans le démarrage et le développement de leur entreprise.

« Le dirigeant est souvent seul pour voir à tout. On met en place un comité consultatif qui se réunit sur une base trimestrielle pour discuter des enjeux auxquels il fait face. On en vient à avoir une connaissance très fine de l’entreprise et de ses défis. »

Hub6 a adopté un modèle de tarification forfaitaire sous forme d’abonnement mensuel ajustable selon l’évolution des besoins de la clientèle.

Croissance rapide

Hub6 compte aujourd’hui sept employés et prévoit augmenter ses effectifs à 10 personnes d’ici la fin de l’année.

« La croissance est rapide et plus forte que celle que nous avions anticipée », soutient Anthony Quevillon qui travaille de près avec des institutions financières de même que des accélérateurs et des incubateurs d’entreprises.

Pour lui, l’entrepreneuriat est devenu un mode de vie. Il est de cette génération qui peut renoncer à un gros salaire au profit d’un travail stimulant. « Je préfère être à mon compte pour faire ce que j’aime et le faire à ma façon. Ça n’a pas de prix à mes yeux. »

Malgré les longues journées, il est encore ébahi de l’énergie dont il dispose pour faire face au défi d’être le patron.

« J’ai un feu sans fin qui brûle en moi. Je ne l’avais pas quand j’étais dans un cabinet », constate-t-il.

Le jeune entrepreneur est toutefois conscient qu’il a encore des croûtes à manger. Il a vite compris qu’il avait besoin d’être bien entouré avec son associé au premier chef et des mentors qui savent le conseiller. Hub6 veut bien grandir pour aider ses clients à grandir eux-mêmes.

André Quévillon, 28 ans

Baccalauréat en droit, Université de Sherbrooke, 2012

École du Barreau, 2013

Avocat chez Therrien Couture, 2013 à 2017

UNE DE NOS MEILLEURES DÉCISIONS

« De m’associer avec Pierre-Anthony. On forme une équipe complémentaire autant dans nos champs d’expertise respectifs que dans nos champs de compétence. C’est important d’être bien entouré comme entrepreneur. »

UNE DE NOS PIRES DÉCISIONS

« D’avoir ouvert la branche marketing à nos débuts. On s’est dispersé et cela a ralenti le développement des affaires. »