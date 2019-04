Taillefer vend une résidence 2,3 M$

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Alexandre Taillefer vend finalement sa maison

Photo Caroline Lévesque

L’homme d’affaires, ex-Dragon et ex-président de la campagne électorale du Parti libéral du Québec, Alexandre Taillefer, a finalement réussi à vendre sa maison de Saint-Lambert, sur la Rive-Sud. La maison, décrite par un courtier comme une « propriété de prestige », a trouvé preneur début avril au prix de 2,3 millions $. C’est beaucoup moins que le prix de 3,5 millions $ qui était demandé en 2017 et qui avait été réduit à 2,88 millions $ l’an passé. C’est un conseiller financier d’une grande banque et sa conjointe, une « femme au foyer », selon les documents, qui achètent la maison.

Problèmes d’impôt pour un fils du fondateur de Provigo

Revenu Canada a émis, début avril, une ordonnance de blocage sur un immeuble appartenant à une entreprise du fils du fondateur de Provigo, Jean-François Turmel. Il lui est donc interdit de vendre ou hypothéquer l’immeuble. Trois autres immeubles sont visés par des hypothèques légales du fisc, a-t-on pu constater. Turmel, le fils d’Antoine Turmel, doit 9,88 millions $ au fisc fédéral, selon un document datant de fin mars. Ce dernier avait pourtant hérité dans les années 1990 avec ses frères et sœurs du contrôle d’un magot de 50 millions $, selon un article de La Presse de 2007. Contacté, son avocat n’a pas voulu commenter.

Le patron de Thérapeutique Knight achète des actions

Jonathan Goodman, le grand patron de la pharmaceutique québécoise Thérapeutique Knight, a fait l’achat sur le marché de 7200 actions de son entreprise pour un peu plus de 50 000 $. Il porte sa participation dans la firme à 3,3 millions $. Goodman est engagé dans une bataille publique pour le contrôle de Knight avec le plus grand actionnaire de la firme, l’israélienne Medison Biotech. Le patron de Medison, Meir Jakobsohn, affirme que Goodman gère mal et est trop prudent avec le capital de la compagnie.

Lancement haut de gamme du nouveau Porsche Macan au Vieux-Port de Montréal

Photo Jean-François Cloutier

Porsche Lauzon et Porsche Rive-Sud ont procédé jeudi soir dans le Vieux-Port de Montréal au dévoilement du nouveau VUS Porsche Macan 2019. Des bulles et un service de traiteur fin étaient offerts aux invités, dont plusieurs étaient eux-mêmes propriétaires de Porsche.

L’événement visait à célébrer « l’anticonformisme de ce véhicule sport créé à l’instar de ceux qui le conduisent », selon le groupe. Le pilote Patrick Dussault, l’artiste Mario Adornetto ainsi que des vendeurs du Groupe Lauzon étaient présents.

Le Journal, qui était sur place, a pu repérer l’entrepreneur en série et participant aux Dragons Étienne Borgeat. Ce dernier deviendra bientôt pilote pour l’équipe de Porsche Lauzon et de Porsche Rive-Sud en Coupe Porsche GT3 canadienne.