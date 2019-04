Tournoi des Maîtres: une visite privilégiée sur un parcours historique

AUGUSTA | Une visite au Tournoi des Maîtres figure sur la liste de souhaits de tous les golfeurs au monde, même celle des moins mordus. C’est un moment privilégié, un retour sur la riche histoire de l’Augusta National, la chance d’être témoin des meilleurs coups. Avoir un badge en main pour une seule journée assure une expérience ultime et inoubliable.

Pour les mordus qui n’ont pas la chance d’y mettre les pieds, Le Journal propose en images une visite du club privé situé sur Washington Road, les endroits à ne pas manquer et les observations sur le parcours.

Amen Corner

Photo AFP

Situés à l’extrémité sud du parcours, les 11e, 12e et 13e trous rappellent la prestigieuse histoire. Lors d’une fine pluie, on ne peut trouver un endroit aussi paisible et silencieux. Le temps s’arrête. Endroit de coups formidables au fil du temps, les rugissements de la foule donnent la chair de poule en tournoi. Même le 18e vert de St Andrews ne peut égaler cet endroit dans le monde du golf.

Azalea

Photo AFP

Le 13e trou n’est peut-être pas très long pour une normale 5, mais les images de la télévision ne rendent pas justice à Azalea. L’allée est si inclinée vers la gauche qu’elle ressemble à un virage d’une piste de course NASCAR. La balle est toujours au-dessus des pieds des golfeurs.

Popularité énorme de Tiger

Photo AFP

Suivre Tiger Woods sur le parcours relève du miracle. En plus des gradins bondés aux quatre coins du parcours, les trous sont ceinturés de plusieurs rangées de spectateurs. Il faut toujours être un à deux coups devant et prévoir où se diriger au trou suivant.

Des verts impossibles

C’est bien connu, les verts du National sont très rapides et extrêmement difficiles à lire. Ils ressemblent à des tables de billard, alors que la vitesse dépasse les 15 pieds sur le Stimpeter. Le vert du 9e trou est particulièrement ondulé. Un simple petit souffle et la balle peut dévaler la pente à l’avant.

Une marche éprouvante, mais gratifiante

Photo AFP

La marche autour du parcours n’est pas des plus faciles. L’Augusta National est très ondulé. Si les golfeurs sont exténués après une ronde, les patrons le sont tout autant. Les nombreuses pentes, ascendantes et en descente, ainsi que les dévers, demandent de bonnes jambes et de bons souliers à crampons !

Le menu signature

Le menu typique du spectateur qui assiste au Tournoi des Maîtres. La renommée « Pimento cheese sandwich », une sandwich à la crème glacée aux pêches de la Géorgie et un thé glacé, sucré ou non. Le tout, pour 5,50 $ ! En additionnant les 20 produits au menu, le coût total dépasse tout juste 50 $. L’Augusta National désire que ses « patrons » puissent profiter pleinement de l’expérience sans leur vider les poches.

Visite coûteuse à la boutique

Photo AFP

La nouvelle boutique, un pavillon construit à coups de millions de dollars en 2017, est aussi grande qu’un supermarché. On y retrouve de tout. Des pièces de collection aux casquettes, en passant par tous les vêtements à l’écusson jaunâtre. C’est la folie furieuse pour un souvenir du Masters. À la sortie, plus de 60 caisses attendent les clients qui dépassent en moyenne 800 $ par transaction. On raconte qu’il y a une transaction à la seconde durant le tournoi.

Le trophée

Photo AFP

Au rez-de-chaussée du pavillon de l’Augusta National est exposé le trophée, grandeur nature. Fabriqué en Angleterre en 1961, il est composé de 900 pièces d’argent. Les noms de tous les champions et des golfeurs en deuxième position y sont gravés.