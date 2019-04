Une campagne de sociofinancement pour aider la femme attaquée par trois chiens

Une campagne de sociofinancement visant à soutenir la joggeuse attaquée et mutilée par trois chiens a dépassé samedi 10 % de son objectif de 50 000 $ après un peu plus de deux jours.

L’incident très violent est survenu le 29 mars dernier, a blessé sérieusement Dominique Alain, qui a dû subir depuis six opérations chirurgicales.

À LIRE AUSSI: Le mari de la joggeuse blessé témoigne

Dans la description sur le site GoFundMe, on peut lire que «ses blessures causées par l’attaque aux quatre extrémités étaient telles qu’elle fut placée dans un coma médicalement induit».

«Elle est présentement aux soins intensifs et elle devrait commencer sa réhabilitation physique, psychologique et sa réadaptation au cours des prochaines semaines», précise-t-on, en indiquant que la «maison requerra des travaux de réaménagement afin de s’adapter à sa nouvelle réalité et l’argent servira également à payer pour ses prothèses et autres dépenses reliées à ses blessures et à sa réadaptation».

La dame doit aussi subir d’autres interventions chirurgicales.

Son mari a confié au Journal de Montréal que ses «blessures auront un impact sur ses activités et elle ne sera peut-être plus capable de les refaire comme avant».

C’est Reginald Gauthier des Immeubles Coldbrook qui, avec son équipe, a lancé jeudi cette campagne de sociofinancement. L’objectif est de recueillir 50 000 $. Samedi après-midi, plus de 6500 $ avaient été amassés.

Rappelons que les trois chiens ont été euthanasiés le 9 avril, comme l'avait recommandé la SPA de l’Estrie. Leur propriétaire, Alan Barnes, avait indiqué après le drame qu’il ne s’opposerait pas à cette avenue.