Voici 5 boutiques où trouver TOUT ce dont vous avez besoin pour recréer le salon parfait de Marilou

Ce n’est plus un secret, en plus de ses talents culinaires Marilou de Trois Fois par Jour est aussi une déesse de la décoration.

Son compte Instagram est garni de beige «pas plate» et sa maison d’inspiration «farm house» nous donne envie de vivre d’amour et d’eau fraîche.

On rêve tous secrètement d’avoir un décor aussi doux pour les yeux que le sien.

L’équipe de Silo 57 a donc contacté «LA» Marilou afin qu’elle nous dévoile quelques-unes des boutiques où elle fait ses trouvailles. Elle nous a répondu en deux temps, trois mouvements:

Vous pourrez donc recréer le décor de son magnifique salon en allant faire un tour dans ces 5 endroits :

1. Zone Maison

La jolie lampe qui se trouve dans le salon de Marilou est en vente dans les boutiques Zone Maison!

Lampe Olivia 289 $

Zone

2. West Elm

Pour des meubles et accessoires au design épuré et tout simplement magnifique, une visite à la boutique West Elm (Griffintown) s'impose. C'est d'ailleurs là que Marilou a acheté sa magnifique chaise Mid Century!

Cette chaise Mid Century en solde à 750 $

West Elm

Cette table basse en solde à 490 $

West Elm

*À noter que le site web de West Elm ne permet pas de commander en ligne au Canada, il faut se déplacer physiquement dans l'une de leurs succursales.

3. V de V

La charmante boutique du Mile-End regorge de trouvailles déco de toute sorte. En plus d'une foule d'accessoires, la boutique possède aussi une section de bijoux fabriqués par des artisans locaux. Un petit plus, si vous avez envie de vous gâter!

Ce miroir 334 $

V de V

Ce coussin 55 $

V de V

4. NEPTUNE

Les œuvres de l'artiste montréalaise NEPTUNE sont en vente sur son site web ou encore à la boutique Ex-Voto située sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal.

Cette affiche à partir de 25 $

Neptune

5. ETSY

Marilou a trouvé quelques-uns de ses plus beaux accessoires déco sur le site ETSY. Pour les non-initiés, il s'agit d'un site qui répertorie une foule d'artisans d'ici et d'ailleurs et qui permet à tout le monde de dénicher une foule de trouvailles.

