Alternatives au hijab

On ne peut nier que les musulmanes voilées porteront une grosse part du fardeau de la laïcité – il y a plus d’enseignantes que de juges – même si elles ne sont pas plus visées par la loi que les sikhs, les juifs ou les chrétiens. Mais c’est surtout leur colère qu’on entend, et je le comprends, même si j’appuie le PL 21 au nom du bien commun.