Années parisiennes: Alain Lefèvre revisite Satie, Ravel, Debussy et Frank

Alain Lefèvre est un musicien capable d’envolées pianistiques musclées, explosives et spectaculaires. Il est aussi capable de douceur, de retenue et de calme comme il le montre sur son premier album pour Warner Classics.

Le pianiste revisite sur Années parisiennes/My Paris Years, qui vient tout juste d’être lancé, des compositions de Debussy, Ravel, Satie et César Frank. Des airs et sonorités qui sont éloignés des envolées d’André Mathieu, Rachmaninov, Scriabine et de Walter Boudreau.

« Années parisiennes est un disque en toute intimité, en douceur et, j’espère, en raffinement. Ce qui ne veut pas dire que c’est facile à jouer. Tout est en nuances et en douceur. C’est aussi un défi de faire ça, et faut être le plus respectueux possible des œuvres créées », a-t-il mentionné, lors d’un entretien.

Cet album est un retour sur les quatre années qu’il a passées en France, à partir de 17 ans, où il a étudié le piano et la composition au Conservatoire national de musique de Paris. « J’ai choisi des pièces que j’ai beaucoup travaillées avec mon professeur et mentor Pierre Sancan », a-t-il indiqué.

Reconnaissant

Alain Lefèvre éprouve un sentiment de fierté et d’accomplissement avec cette collaboration inespérée et inattendue avec Warner Classics.

« C’est un accomplissement. Et c’est aussi quelque chose de très émouvant. Mon parcours a été plus difficile et plus long. Les choses se sont déroulées étape par étape. Les gens de Warner Classics sont venus me chercher en me disant que mon parcours les intéressait. C’est une très belle aventure », a-t-il fait savoir.

Le premier album de cette association est un album, précise-t-il, qui fait du bien.

« C’est un album qui [...] tombe bien à une époque qui n’est pas relaxante du tout », a affirmé le virtuose.