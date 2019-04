Beaucoup d’action dimanche dans les séries de la LNH

La couverture des séries éliminatoires 2019 de la LNH se poursuit dimanche à TVA Sports et TVA Sports 2, avec la présentation de quatre parties à compter de midi.

Midi : Islanders c. Penguins, match #3 (TVA Sports)

La journée commence avec la troisième rencontre de la série très relevée opposant les Islanders de New York aux Penguins de Pittsburgh.

Après des gains de 4 à 3 et 3 à 1 au Nassau Coliseum, les «Insulaires» voudront continuer de causer la surprise en direct de Pittsburgh, dimanche après-midi. Jamais les Islanders n’ont eu les devants 2-0 dans une série depuis leur conquête de la Coupe Stanley de 1983!

Ils devront cependant se méfier de Sidney Crosby. Blanchi lors des deux premiers matchs de la série, le capitaine des Penguins, trois fois champion de la Coupe Stanley, est sans doute piqué au vif et il devrait être très remonté en vue de ce premier match disputé devant ses partisans.

Du côté des Islanders, est-ce que Jordan Eberle persistera à marquer les gros buts? L’ancien des Oilers, privé de séries pour l’essentiel de sa carrière dans la LNH, semble apprécier cette actuelle participation. Il a déjà quatre points en deux rencontres.

19 h : Lightning c. Blue Jackets, match #3 (TVA Sports)

L’action reprendra dimanche en soirée alors que les Blue Jackets recevront le Lightning à Columbus dans le troisième match de la série entre les deux équipes.

Il s’agit sans doute du match qui captivera le plus les partisans. Après avoir exercé une domination peu commune en saison régulière, le Lightning a commencé la série en lion en marquant trois fois dès la première période du premier match.

Après, tout est allé de travers pour la troupe de Jon Cooper. Les Jackets ont d’abord inscrit quatre buts sans riposte pour gagner ce premier match, avant d’enlever le second au compte de 5 à 1.

Ce n’était pas la fin des ennuis pour les favoris : leur meilleur marqueur en saison régulière, Nikita Kucherov, a été suspendu pour le match de dimanche après avoir laissé un accès de colère le mettre dans le trouble à la fin du précédent.

Mais même sans Kucherov, Tampa Bay a beaucoup de ressources et c’est dimanche soir qu’on saura si ces deux défaites sont le début d’une sortie rapide, ou la gifle qui secouera l’équipe pour l’amener à se surpasser et franchir les étapes qui la sépare des plus grands honneurs.

19 h 30 : Jets c. Blues, match #3 (TVA Sports 2)

C’est sur TVA Sports 2 que sera diffusé le troisième affrontement entre les Jets et les Blues, cette fois en direct de St-Louis.

Les Blues ont réussi un indéniable tour de force en allant chercher les deux premiers matchs de la série à Winnipeg, profitant notamment de belles performances d’... Oskar Sundqvist. Surtout connu pour avoir été la cible d’un coup à la tête de Tom Wilson à l’automne, le gros attaquant suédois connaît de bons débuts dans les présentes séries en vertu d’une récolte de trois points en deux matchs.

Mais ce qui fait la différence dans cette série jusqu’ici, c’est surtout la performance des gardiens. Pour le meilleur et pour le pire. Dans la première catégorie, on retrouve celui des Blues, Jordan Binnington. Lorsqu’il n’est pas en gestion crise concernant de vieux tweets, le portier de 25 ans fait du bon travail depuis le début de la série. Il a stoppé 50 des 54 tirs dirigés vers lui lors de ces deux rencontres.

Mais il ne fait que poursuivre sur sa lancée de la saison régulière...

Du côté des Jets, c’est nettement plus compliqué pour Connor Hellebuyck. Le gardien des Manitobains a déjà mal paru à quelques reprises depuis le début de la série, notamment sur le but gagnant du deuxième match, inscrit par Ryan O’Reilly.

Est-ce que l’entraîneur Paul Maurice sera tenté de le remplacer par le substitut Laurent Brossoit pour le match de ce soir? La réponse à compter de 19 h 30!

22 h : Sharks c. Golden Knights, match #3 (TVA Sports)

Les couche-tard auront quant à eux droit au troisième match de la série Sharks-Golden Knights, qui se déplace maintenant dans la ville d’Elvis et du vice.

Contrairement aux trois séries citées plus haut, celle-ci est actuellement égale, 1-1, après que les «Chevaliers dorés» l’eurent emporté 5 à 3 vendredi, en Californie.

Et jusqu’à maintenant, le meilleur de la série est sans doute Max Pacioretty, qui, pour la première fois depuis longtemps, se donne des airs de... Max Pacioretty.

L’ancien capitaine du Canadien affiche sa forme des beaux jours en vertu d’une récolte d’un but et trois aides en quatre duels.

Du côté des Sharks, on souhaitera se reprendre après avoir accordé deux buts en avantage numérique, vendredi, et un autre à court d’un homme. Le sentiment sera le même pour le gardien Martin Jones, rappelé au banc par son entraîneur après avoir donné trois buts sur sept tirs.