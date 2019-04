C’est arrivé la semaine du 14 avril

14 avril 1980

Jeanne Sauvé devient la première femme présidente de la Chambre des communes. Elle sera aussi la première femme gouverneure générale du Canada, en fonction de 1984 à 1990.

15 avril 1912

Naufrage du Titanic au large de Terre-Neuve, dans la nuit du 14 au 15 avril. Les secours recueillent environ 700 survivants. Le naufrage fait plus de 1500 victimes.

16 avril 1926

Le bureau de censure du Québec est trop zélé pour les grands producteurs américains de cinéma. Ils menacent de ne plus distribuer leurs films au Québec. Le bureau devra revenir sur ses décisions.

17 avril 1905

Photo d'archives de la Ville de Montréal, BM001-05-P0218

Lors d’une assemblée au Monument-National, à Montréal, Henri Bourassa, fondateur du journal Le Devoir et petit-fils de Louis-Joseph Papineau, prononce un des discours enflammés dont il a le secret. Bourassa est en effet connu pour ses idées fortes en faveur d’un Canada plus autonome par rapport à la Grande-Bretagne. L’événement est organisé par un groupe nationaliste catholique et Bourassa y aborde entre autres la question des droits des catholiques francophones dans l’Ouest. Selon lui, les communautés linguistiques canadiennes doivent être traitées de manière équitable devant la loi.

18 avril 1940

Les femmes pourront désormais voter et se présenter aux élections grâce au projet de loi présenté par le gouvernement provincial d’Adélard Godbout, adopté à 67 voix contre 9.

19 avril 1717

Pierre Boucher de Boucherville, né en Normandie, premier seigneur canadien à être anobli, meurt sur sa seigneurie à l’âge vénérable de 94 ans.

20 avril 1798

Photo d'archives de la Ville de Montréal, BM1-5P1260-01

Naissance à Montréal de William Edmond Logan, fils de parents écossais récemment immigrés. Il est l’un des premiers scientifiques canadiens d’envergure et il fonde la Commission géologique du Canada. Alors que les routes et chemins de fer sont encore peu développés, il parcourt le pays, le décrit, l’étudie et le cartographie. À l’Exposition universelle de Paris en 1855, ses échantillons de minéraux reçoivent la grande médaille d’honneur, et Napoléon III le nomme Chevalier de la Légion d’honneur. À Montréal, son père possède des terrains qu’on appellera « ferme Logan » et sur lesquels on aménagera le parc Lafontaine.