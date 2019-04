Charmant mais sans plus

Cinquième long métrage du réputé studio d’animation Laika, Le Chaînon Manquant est un petit film familial charmant qui plaira certainement aux enfants, mais qui laissera probablement certains parents sur leur faim.

Disons-le d’entrée de jeu : on s’attendait à plus de cette nouvelle production de Laika, le studio de Portland qui se spécialise dans le cinéma d’animation image par image (stop-motion) et qui a conçu au cours des dernières années des petits bijoux de films comme Coraline et Kubo et l’épée magique.

Certes, sur le plan visuel, Le Chaînon Manquant s’avère une belle réussite. Toutefois, le ton du film nous a semblé beaucoup trop enfantin pour plaire à un public adulte.

Réalisé par Chris Butler (ParaNorman), Le Chaînon Manquant (Missing Link) relate les aventures de Sir Lionel Frost, un chercheur de mythes et de créatures qui a du mal à accepter le fait que son travail n’a jamais été reconnu par ses pairs.

Dans une ultime tentative pour se faire accepter de l’élite des aventuriers, Sir Lionel tentera de prouver l’existence d’une créature légendaire qui serait la preuve vivante de l’origine primitive de l’Homme : le Chaînon Manquant.

Il ne fait aucun doute que les enfants tomberont rapidement sous le charme du personnage du Chaînon Manquant, un gros toutou sensible et attachant.

Toutefois, il manque au Chaînon Manquant cette intelligence et cet humour de second degré qu’on retrouve dans les meilleurs films d’animation qui prennent l’affiche de nos jours. Dommage.

Le Chaînon Manquant (3/5)

Un film d’animation de Chris Butler

Avec Laurent Paquin, Marc Dupré, Magalie Lépine-Blondeau