Crevettes aux petits pois

50 à 60 dumplings | Pliage classique | Cuisson à la poêle

Sauce à l’avocat | 2 gros avocats bien mûrs | Le jus de 1/2 citron | 1 c. à soupe d’huile d’olive | 1 c. à soupe d’eau | 1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne | 1 c. à thé de mirin | 1 c. à thé de gingembre frais râpé | 1 pincée de fleur de sel