Dix ans après l’opération SharQc

Les policiers qui traquent les Hells Angels ne cherchent plus la pêche miraculeuse comme lors de l’opération SharQc menée il y aura 10 ans demain et qui a fini en queue de poisson.

« C’est différent maintenant. On mène nos perquisitions, on amasse notre preuve et quand on arrête les suspects dans les mois suivants, l’enquête est complétée et le procès peut commencer. Ça fonctionne », a précisé l’inspecteur-chef Lapointe.