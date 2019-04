La lâcheté n’est pas une vertu

Est-il possible pour vous de bannir à jamais l’expression (et l’idée). « ...votre mère a fait ce qu’elle a pu avec ce qu’elle avait comme moyen... ». Si on fonctionne selon ce principe, on arrivera jamais à rien. Chaque génération va reprendre les choses comme la précédente les a laissées et on n’avancera pas d’un iota. Sans compter qu’il y a toujours eu des hommes et des femmes qui ont refusé de poser les yeux sur ce qui se passait de mal.