La mode masculine et la fluidité des genres

Plus ils poussent la note, plus ils sont encensés. Les excentriques masculins ne datent pas d’hier, on n’a qu’à penser à des artistes tels que Prince, David Bowie, Pete Burns, Boy George et Elton John de ce monde. Par contre, l’excentricité ne semble plus désormais typique des stars de la musique. Les acteurs se joignent aux chanteurs, pour oser une mode en osmose entre le masculin et le féminin sur les tapis rouges des plus grands événements. Pensez aux classiques remises de prix des Golden Globes et des Oscars.