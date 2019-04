Le week-end culturel de Stéphanie Bédard

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

J’ai récemment lu la trilogie de La Bête de David Goudreault. C’était le premier ouvrage que je lisais de cet auteur et j’ai beaucoup aimé sa plume. Son langage est très coloré et très cru également. En fait, il s’agit du livre, parmi tout ce que j’ai lu, qui va aussi loin dans ce type de langage qui peut être assez vulgaire par moment. L’histoire est particulièrement intense. On y dépeint un personnage en grand désarroi qui provient, à mon avis, de la maladie mentale. C’est un univers qui n’est pas facile à lire, mais c’est très intéressant et ça m’a donné envie de lire les autres livres de cet auteur.

Quel est le spectacle que vous avez particulièrement apprécié ?

Photo courtoisie

Celui de Philippe Brach que j’ai vu à Shawinigan. C’est tout un personnage ! J’apprécie cet auteur-compositeur-interprète pour sa désinvolture. On retrouve chez lui une certaine légèreté et à la fois une profondeur. Ses chansons sont bonnes et il est doté d’un humour intelligent. Sa simplicité est aussi désarmante. En plus, la scénographie de son spectacle est originale. J’ai beaucoup aimé son dernier album, Le silence des troupeaux. D’ailleurs, il a interprété plusieurs chansons de cet album lors de son spectacle. J’ai ensuite écouté tous ses albums précédents.

Quelle est la série télé qui vous a interpellée ?

Photo courtoisie, Radio-Canada

Je viens de visionner les six épisodes de la série Le monstre, tirée du livre sur la vie d’Ingrid Falaise. J’avais déjà lu le livre qui est plutôt troublant, et je n’ai pas été déçue par la série. Je l’ai visionnée en totalité la journée même, j’étais incapable de m’arrêter. Ce que je m’étais imaginé d’assez horrible en lisant le livre, je l’ai vu dans la série. Ce qui est déconcertant, c’est de réaliser que son entourage n’était pas au courant de ce qu’elle vivait. J’imagine que la honte nous empêche d’en parler. Mais le plus triste dans tout cela, c’est qu’il y a encore une quantité importante de femmes qui vivent ce genre de drame.

Quelle est la musique que vous aimez écouter ?

Photo AFP

J’ai découvert, il y a quelque temps, la chanteuse Brandi Carlile, une chanteuse de folk américain avec un côté country qui se mélange au pop. J’ai eu un gros coup de cœur pour son album The Firewatcher’s Daughter, et principalement sa chanson The Eye. J’aime son style et, en plus, elle écrit de très beaux textes. S’ajoute à cela sa belle personnalité qui incarne une certaine douceur.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

Photo Pierre-Paul Poulin

J’ai beaucoup d’admiration pour l’actrice Karine Vanasse pour tout le chemin qu’elle a parcouru. Non seulement elle est belle et talentueuse, mais elle sait faire preuve d’une très grande classe, incarnant la dignité et suscitant un très grand respect. Son charisme est incroyable ! En plus, elle est intelligente. Vraiment, elle a tout pour elle !

