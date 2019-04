Pédaler sous la pluie

Les pluies printanières et les chaussées mouillées ne freinent pas l’ardeur des mordus de vélo qui ne manquent pas un entraînement ou une randonnée jusqu’au boulot. Faire preuve de prudence et être bien équipés sont de mise !

Lors des jours pluvieux, « le principal risque est au freinage », explique Jacques Sennéchael, rédacteur en chef de Vélo Mag, surtout sur un vélo doté de freins sur jantes, car « la distance de freinage va être généralement plus longue ». Il faut alors être doublement vigilant. Les freins à disque, pour leur part, « freinent toujours bien, pluie ou pas », indique M. Sennéchael.

Charles-Antoine Giguère, conseiller vélo chez La Vie Sportive/La Cordée, suggère également d’adapter sa vitesse, surtout dans les virages ou dans différentes manœuvres, car « un pneu n’aura jamais la même adhérence sous la pluie », et les risques de dérapage sont alors plus élevés. Faites attention « aux plaques de sable mouillé qui se fondent avec la couleur de l’asphalte », rappelle M. Giguère.

En montagne aussi, il faut « adapter son pilotage », souligne M. Sennéchael, notamment en raison de la présence de racines et de roches mouillées très glissantes. De plus, avant de se rendre dans les sentiers, il conseille de vérifier s’ils sont ouverts, car en circulant dans des sentiers mouillés et boueux, ceux-ci risquent de se détériorer rapidement. « En prévision des prochaines sorties, si on veut des beaux sentiers, certaines fois, il vaut mieux s’abstenir », indique M. Sennéchael.

Bien vêtu, bien équipé Photos courtoisie, La Vie Sportive/La Cordée

♦ Les garde-boue s’avèrent des alliés de choix lors des jours de pluie, pour éviter de recevoir les projections de la roue avant dans le visage, ce qui pourrait être très dangereux, et celles de la roue arrière dans le dos, ce qui n’est pas très chic. Photos courtoisie, La Vie Sportive/La Cordée

♦ Le port de lunettes évite aussi d’avoir de l’eau ou de la boue dans les yeux, tandis qu’enfiler des gants empêche les mains mouillées de glisser sur les poignées, en plus d’augmenter le confort. Photos courtoisie, La Vie Sportive/La Cordée

♦ Un manteau et un pantalon ou un cuissard légers et imperméables permettent également de rouler au sec. « On craint l’eau de l’extérieur, mais aussi la sudation de l’intérieur », explique M. Sennéchael, qui privilégie des vêtements offrant un juste équilibre entre imperméabilité et respiration. Les couvre-chaussures, pour leur part, éliminent la possibilité de terminer la randonnée les pieds détrempés. Photos courtoisie, La Vie Sportive/La Cordée

♦ Ne roulant jamais sans un casque, il existe même des couvre-casques empêchant la pluie de se faufiler à l’intérieur.

♦ Finalement, la lumière requise lors de randonnées tardives peut s’avérer une façon de se faire voir lorsqu’il fait plus sombre, comme pendant une journée grise, estime M. Giguère.

Entretien préventif du vélo