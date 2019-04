Un candidat pousse Éric Lapointe sur son siège en plein direct

Justin Lagacé n’a pas eu froid aux yeux lors de sa prestation des quarts de finale de La Voix, alors qu’il s’est permis de pousser Eric Lapointe sur son siège dans le feu de l’action.

Le Gatinois a offert une performance éclatée, lui qui interprétait Mauvais caractère des Colocs. Sur les réseaux sociaux, les gens ont tout suite souligné l’énergie et l’entrain du candidat, qui s’est même permis quelques petits mouvements de danse durant sa prestation.

Le chanteur a réussi à s’approprier la célèbre pièce chantée par Dédé Fortin, un défi que lui avait lancé son coach Eric Lapointe durant sa préparation.

Son coéquipier de l’équipe Lapointe, Jacques Comeau, a opté pour un classique d’Elvis, Always On My Mind, qui a bouleversé les juges et sa fille Josiane. Ariane Drapeau a quant à elle décidé de chanter Quand on a que l’Amour de Jacques Brel.

C'est Jacques Comeau qui passera en demi-finale.