Voici les 35 plus beaux looks des stars à Coachella

Le premier weekend de Coachella se termine déjà sous le soleil de Palm Springs et il faut avouer que les stars en ont mis plein la vue avec leurs looks méticuleusement choisis pour l’occasion.

Mention spéciale à nos influenceurs québécois préfs qui étaient sur place. D’ailleurs, avec leurs looks de feu, ils n’avaient rien à envier aux plus grandes vedettes d’Hollywood!

Découvrez donc les 35 plus belles tenues de vos stars préfs, question de trouver de l'inspiration pour les festivals de cet été.

Shay Mitchell

Gigi Hadid

Kendall Jenner

Vanessa Hudgens

Jordyn woods

Selena Gomez

Kiernan Skipka (Chilling adventures of Sabrina) et Alisha Boe (13 reasons why)

Victoria Justice et Hailey Bieber

Winnie Harlow

Olivia Culpo

Bella Thorne

PO Beaudoin

Marina Bastarache

Lucie Rhéaume

Cindy Cournoyer

PL Cloutier

Elisabeth Rioux, Milaydie et Claudia Tihan

Emy Jade Greaves et son amoureux Tommy

Kylie Jenner et Travis Scott

Paris Hilton

Vanessa Morgan

Tommy Dorfman (13 reasons why) et Kaia Gerber

Halsey

Emily Ratajkowski

Billie Eilish

Paris Jackson

Ross Butler (13 reasons why)

Liam Payne

