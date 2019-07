3 recettes de desserts pour s’initier à l’alimentation à base de plantes

En collaboration avec

L'alimentation à base de plantes (plant-based diet) gagne en popularité ces jours-ci. Voici trois recettes de desserts qui mettent en vedette cette diète remplie de bienfaits pour la santé et la planète.

Des bienfaits intéressants

Avez-vous entendu parler de l’alimentation à base de plantes?

Cette manière de (re)penser notre assiette met l’accent sur les aliments végétaux comme les fruits et les légumes, bien évidemment, mais également les noix, les protéines végétales et les grains entiers.

Ainsi, on revoit notre panier d’épicerie en diminuant la quantité de produits animaliers qu’on y dépose : fromages, laitages, œufs, viandes et fruits de mer doivent être consommés en quantités plus restreintes sans toutefois être éliminés pour de bon. Le tout nouveau Guide alimentaire canadien recommande d'ailleurs de prioriser une alimentation à base de plantes lors de nos emplettes.

Les avantages indéniables de cette diète d’inspiration méditerranéenne? Son impact positif sur l’environnement... et sur notre santé.

Une transition tout en douceur

Changer ses habitudes alimentaires, c’est beaucoup plus simple qu’on ne pourrait le croire. Le beurre, par exemple, peut être aisément remplacé par de la margarine Becel dans un ratio 1 pour 1. Pas besoin de vous casser la tête avec les quantités!

La margarine Becel est un aliment à base de plantes. Comme elle contient 80% moins de gras saturés que le beurre, elle constitue une alternative santé à intégrer à vos desserts comme à vos préparations salées.

Pour s’initier à l’alimentation à base de plantes, pourquoi ne pas le faire de la manière la plus agréable possible en préparant des desserts décadents? Ces trois recettes toutes simples sauront assurément conquérir les papilles de tous ceux qui les dégusteront!

Trois recettes gourmandes à essayer

1. Barres énergétiques

Becel

On opte souvent pour des collations du commerce en faisant notre épicerie. Pourtant, faire des barres tendres maison, ce n’est tellement pas compliqué!

Cette recette est conçue pour être à la fois nutritive et savoureuse : vous pouvez la personnaliser avec les fruits séchés et les noix qui vous tomberont sous la main. De quoi vous donner de l’énergie toute la journée!

Pour consulter la recette, cliquez ici.

2. Sandwichs glacés végétaliens

Becel

Avec le printemps qui s’installe tranquillement, les rêves de BBQ entre amis et d’après-midi passés au bord de la piscine nous semblent soudainement plus tangibles.

Concoctez ces savoureux sandwichs en un tournemain en assemblant deux biscuits fait maison et autant de crème glacée qu’il vous plaira. Succès garanti!

Pour consulter la recette, cliquez ici.

3. Biscuits à la citrouille glacés à l’érable

Becel

Qui a dit que la citrouille devait être l’apanage de l’automne? Célébrez le temps des sucres avec ces décadents biscuits assortis d’un élégant glaçage à l’érable.

Pour consulter la recette, cliquez ici.

Adopter une alimentation à base de plantes, c’est facile quand on a les bons ingrédients en main. Cuisinez toutes vos pâtisseries préférées avec la margarine Becel et faites un bon geste pour la planète comme pour votre santé!