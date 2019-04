CHALIFOUX, Marcel O.



De Lorraine, le 11 avril 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Marcel Chalifoux, époux de Mme Lise Guénette.Maintenant auprès de son fils Gérald, il laisse dans le deuil ses enfants Dominique, Luc (Carole), Brigitte et Robert (Linda), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 18 avril de 14h à 17h et de 19h à 21h au salon de la :Un hommage lui sera rendu ce même jeudi 18 avril, à 20h au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital de Saint-Eustache.