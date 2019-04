Aide pour qui souffre de névralgie pudendale

Je voudrais secourir celle qui signait « Désespérée » parce qu’elle ne trouvait pas de remède à un ennui de santé ressemblant sensiblement à quelque chose dont j’ai moi-même souffert pendant plusieurs années avant d’y trouver un remède. Les symptômes désagréables qu’elle affirme subir aux voies urinaires, eh bien, je les ai ressentis moi aussi pendant des années avant qu’un gynécologue plus futé que les autres médecins que j’avais consultés trouve la solution au problème de démangeaison qui me rendait la vie impossible. C’est grâce à un traitement sous forme de crème, le ratio-Clobetasol, recommandé par ce spécialiste, que j’en suis venue à bout.

Une aidante

Ce médicament appartient à la classe des corticostéroïdes topiques et il s’utilise pour traiter les inflammations et les démangeaisons. Il ne s’obtient que sur ordonnance et l’arrêt de traitement doit aussi être commandé par le spécialiste qui l’a prescrit. Il s’avère également important d’informer tous les professionnels de la santé qui nous traitent pour quelque problématique que ce soit, quand on l’utilise.