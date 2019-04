Alain Vigneault devient entraîneur-chef des Flyers

Les Flyers de Philadelphie ont confirmé lundi après-midi l’embauche d’Alain Vigneault à titre d’entraîneur-chef, lui accordant un contrat de plusieurs saisons.

L’homme de 57 ans, qui dirigera ce printemps la formation canadienne au Championnat du monde, est devenu le 21e pilote de l’histoire de la concession de la Pennsylvanie.

Vigneault a été à la barre du Canadien de Montréal, des Canucks de Vancouver et des Rangers de New York durant sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Récipiendaire du trophée Jack-Adams en 2006-2007, il présente une fiche de 648-435-35-98 à vie et compte deux présences en finale de la coupe Stanley.