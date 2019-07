Essayez ces délicieuses recettes de Biscuits Becel, présentées par SB Cuisine, concoctées par Jonathan Garnier.

BISCUITS AUX FRAISES BECEL

Rendement : 15 à 20 unités – Préparation : 20 minutes – Cuisson : 8 à 10 minutes

Ingrédients

425 ml (1 3/4 tasses) farine tout usage

7 ml (1 1/2 c. à thé) fécule de maïs

5 ml (1 c. à thé) poudre à pâte

3 ml (1/2 c. à thé) bicarbonate de soude

125 ml (1/2 tasse) Becel original

180 ml (3/4 tasse) sucre

60 ml (4 c. à table) compote de pommes non sucrée

15 ml (1 c. à table) lait de soya

5 ml (1 c. à thé) extrait de vanille

90 ml (6 c à table) fraises séchées

90 ml (6 c à table) pistaches, concassées

1 citron, le zeste

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 180 °C (350 °F).

ÉTAPE 2

Dans un bol, mélangez la farine, la fécule de maïs, la poudre à pâte et le bicarbonate de soude. Réservez.

ÉTAPE 3

À l’aide d’un batteur électrique, mélangez la margarine Becel® originale et le sucre, jusqu’à consistance légère et crémeuse.

ÉTAPE 4

Ajoutez la compote de pommes, le lait de soya, la vanille et bien mélanger.

ÉTAPE 5

Incorporez graduellement le mélange de farine et mélangez juste assez, en raclant de temps à autre les parois du bol (ne pas trop mélanger).

ÉTAPE 6

Incorporez les fraises, pistaches et le zeste de citron.

ÉTAPE 7

Réservez la pâte au réfrigérateur, 30 minutes.

ÉTAPE 8

Tapissez une plaque de cuisson de papier parchemin ou d’un tapis en silicone.

ÉTAPE 9

Avec le creux des mains, formez des boules de la taille d’une balle de ping pong.

ÉTAPE 10

Sur la plaque allant au four, disposez les boules et laissez cuire au four, 8 à 10 minutes.

ÉTAPE 11

Laissez refroidir 5 minutes.

BISCUITS AMARETTO BECEL

Rendement : 15 à 20 unités – Préparation : 20 minutes – Cuisson : 8 à 10 minutes

Ingrédients

425 ml (1 3/4 tasses) farine tout usage

7 ml (1 1/2 c. à thé) fécule de maïs

5 ml (1 c. à thé) poudre à pâte

3 ml (1/2 c. à thé) bicarbonate de soude

125 ml (1/2 tasse) Becel original

180 ml (3/4 tasse) sucre

60 ml (4 c. à table) compote de pommes non sucrée

15 ml (1 c. à table) lait de soya

5 ml (1 c. à thé) extrait de vanille

45 ml (3 c. à table) Amaretto

5 ml (1 c. à thé) café instantané

15 ml (1 c. à table) poudre de cacao

1 orange, le zeste

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 180 °C (350 °F).

ÉTAPE 2

Dans un bol, mélangez la farine, la fécule de maïs, la poudre à pâte et le bicarbonate de soude. Réservez.

ÉTAPE 3

À l’aide d’un batteur électrique, mélangez la margarine Becel® originale et le sucre, jusqu’à consistance légère et crémeuse.

ÉTAPE 4

Ajoutez la compote de pommes, le lait de soya, la vanille et bien mélanger.

ÉTAPE 5

Incorporez graduellement le mélange de farine et mélangez juste assez, pour obtenir une pâte homogène.

ÉTAPE 6

Dans un bol, mélangez l’Amaretto et le café instantané puis ajoutez la poudre de cacao et le zeste d’orange.

ÉTAPE 7

Dans la pâte, incorporez le mélange préparé.

ÉTAPE 8

Réservez la pâte au réfrigérateur, 30 minutes.

ÉTAPE 9

Tapissez une plaque de cuisson de papier parchemin ou d’un tapis en silicone.

ÉTAPE 10

À l’aide d’une cuillère, formez des boules de la taille d’une balle de ping pong.

ÉTAPE 11

Sur la plaque allant au four, disposez les boules et laissez cuire au four, 8 à 10 minutes.

ÉTAPE 12

Laissez refroidir 5 minutes.