Ce superbe chalet vous permettra de décrocher de tout au beau milieu du Saint-Laurent

Le bruit des vagues et des oiseaux: c’est tout ce que vous risquez d’entendre quand vous serez sur la terrasse du chalet Chipeau, avec vos amis, au beau milieu du fleuve Saint-Laurent.

Ce chalet qui peut loger six personnes se trouve sur l’île aux Lièvres, un lieu sauvage et méconnu situé en face de Rivière-du-Loup, que l’on peut uniquement rejoindre en bateau.

Il n’y aucun véhicule sur cette île, seulement des sentiers de randonnée, des terrains de camping rustique, une petite auberge, un café et un total de sept chalets. Absolument parfait pour avoir la paix et se dépayser!

Disponible depuis le milieu de l’été dernier, le Chipeau est la plus récente des habitations à louer sur l’île. Tout équipé, il a un design moderne et possède de nombreuses fenêtres donnant sur le fleuve et les îles voisines.

Vous y profiterez entre autres d’une grande terrasse, d’un salon lumineux et de trois chambres (un grand lit, quatre lits «simples»), le tout, sur deux étages.

Le prix du chalet Chipeau est de 350$ par nuit en basse saison et 375$ en haute saison (minimum deux nuits). Il est dispo entre le début juin et la fin septembre.

Si vous êtes intéressé, réservez vite. Et attendez-vous à débourser 47,84$ par personne en plus pour faire la traversée (aller-retour) en bateau jusqu’à l’Île aux Lièvres.

Pour en savoir plus sur les forfaits et les autres chalets, consultez le site de la Société Duvetnor, la compagnie dédiée à la conservation des milieux naturels qui s’occupe de l’île aux Lièvres.



