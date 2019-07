Délicieuses barres énergétiques avec pâte à biscuits aux possibilités infinies Becel

Préparez cette délicieuse recette Snapie! de Barres énergétiques, concoctée par SB Cuisine.

BARRES ÉNERGÉTIQUES AVEC LA PÂTE À BISCUITS AUX POSSIBILITÉS INFINIES BECEL

Préparation 10 min Cuisson 20 min Portions 24 bars

LISTE DES INGRÉDIENTS

2 1/4 tasses (550 ml) de farine tout usage

1 cuillère à thé (5 ml) de bicarbonate de soude

1/2 cuillère à thé (2 ml) de sel

1 1/2 tasses (375 ml) de graines assorties (graines de chanvre, graines de tournesol crues et/ou graines de chia)

1 tasse (250 ml) de fruits séchés assortis, hachés (figues séchées, pêches séchées et/ou canneberges séchées)

1/2 tasse (125 ml) de flocons d’avoine

1 tasse (250 ml) de Margarine Becel® originale

1 tasse (250 ml) de cassonade légère, tassée fermement

1/4 tasse (60 ml) de sucre granulé

1/2 tasse (125 ml) de purée de citrouille naturelle, non sucrée

1 cuillère à thé (5 ml) d’extrait de vanille

1 cuillère à soupe (15 ml) de cannelle moulue

INSTRUCTIONS

ÉTAPE 1

Préchauffer le four à 190°C (375°F). Tapisser une plaque à pâtisserie peu profonde de 33 cm x 23 cm (13 po x 9 po) de papier d’aluminium ou de papier parchemin en laissant dépasser de 5 cm (2 po); réserver. Combiner la farine, le bicarbonate de soude et le sel dans un bol moyen; réserver.

ÉTAPE 2

Combiner les graines, les fruits séchés et les flocons d̵'avoine dans un grand bol; réserver.

ÉTAPE 3

Battre la Margarine Becel® originale les sucres dans un grand bol. Incorporer en battant la purée de citrouille et la vanille jusqu’à homogénéité. Ajouter graduellement le mélange de farine; battre jusqu’à homogénéité. Ajouter la cannelle et 500 ml (2 tasses) du mélange de graines. Étendre sur la plaque à pâtisserie préparée. Garnir de la quantité restante de 250 ml (1 tasse) du mélange de graines et presser doucement dans la pâte.

ÉTAPE 4

Cuire au four pendant 20 minutes ou jusqu’à ce que les bords soient dorés. Laisser refroidir la plaque sur une grille métallique pendant 20 minutes. En utilisant le surplus de papier d’aluminium qui dépasse, soulever de la plaque et laisser refroidir complètement. Couper en 24 morceaux.