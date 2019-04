Des gros bonis attendent les chauffeurs d’Uber au Québec

Dans son prospectus boursier déposé jeudi dernier devant la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC), Uber indique avoir réservé une surprise à ses plus fidèles chauffeurs.

Entre 130 $ et 13 430 $

Certains chauffeurs québécois d’Uber recevront le 27 avril prochain un bonus financier variant entre 130 $ et 13 430 $.

Les autres chauffeurs plus expérimentés qui ont effectué 5000, 10 000 et 20 000 courses recevront pour leur part un bonus respectif de 670 $, de 1330 $ et de 13 430 $.