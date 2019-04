Dieselgate: l’ex-PDG de Volkswagen, Martin Winterkorn, inculpé de fraude en Allemagne

L’ancien patron de Volkswagen, Martin Winterkorn, ainsi que quatre responsables du constructeur automobile, ont été inculpés dans le cadre du scandale des moteurs diesel truqués, a annoncé lundi le parquet allemand.

Le parquet de Brunswick a inculpé M. Winterkorn notamment de « fraude » et de « violation de la loi contre la concurrence déloyale », accusant l’ancien PDG « de n’avoir pas divulgué aux autorités et clients en Europe et aux États-Unis des manipulations illégales de moteurs diesel après en avoir eu connaissance », écrit le parquet dans un communiqué.

Plus de détails suivront...