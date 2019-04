Chaque année apporte son lot de nouveautés dans les parcs nationaux du Québec. Puisqu’il s’agit de nos parcs bien à nous, aussi bien être au courant pour pouvoir en profiter.

Voilà qui pourrait vous donner des idées de découverte pour la prochaine saison.

Le parc Opémican

Ce territoire enchanteur de 250 kilomètres carrés, au sud de l’Abitibi-Témiscamingue, s’ouvre enfin. Après le secteur de la Rivière-Kipawa inauguré l’an dernier, c’est au tour du secteur de la Pointe-Opémican d’être accessible, avec une dizaine d’unités de prêt-à-camper Étoile.

Ce mode d’hébergement est constitué d’une structure de bois avec toile, abritant trois lits doubles et le nécessaire pour la cuisine. Sentiers courts. Location de kayaks, canots et planches à pagaie. Vélos prêtés aux enfants.

Prêt-à-camper Étoile

De nouvelles unités de cet hébergement mi-tente mi-chalet se retrouveront également dans les parcs nationaux de la Gaspésie, de Fontenac et de la Yamaska. Mais là où la Sépaq en a ajouté le plus, soit une vingtaine, c’est au parc national du Mont-Tremblant, auquel se sont greffés trois nouveaux chalets Écho.

La Zizanie-des-marais

Au parc national de Plaisance, entre Montréal et Ottawa, le fameux trottoir flottant détruit par les inondations du printemps 2017 va être remplacé par un nouveau. On peut ainsi marcher dans le marais de la Petite Presqu’île les pieds bien au sec. Aussi au parc : sentiers de vélo et de marche. Piscine. Camping.

L’ASTROLab

Cet été, le parc national du Mont-Mégantic nous en mettra plein la vue à l’ASTROLab. Dans une salle multimédia, on vivra de nouvelles expériences comme Cosmos virtuel, un voyage immersif dans le système solaire avec un casque de réalité augmentée. Aussi à voir : les panoramas accessibles par des sentiers.

► En bref

Chalets Écho : à partir de 155 $ la nuit

: à partir de 155 $ la nuit Prêt-à-camper Étoile : à partir de 104 $ la nuit

: à partir de 104 $ la nuit www.sepaq.com

D’autres idées pour le week-end

L’Express du Nord

Gallant Laurentides assure maintenant le transport en autocar avec départ de Montréal (Berri-UQAM) vers Saint-Sauveur-des-Monts et Mont-Tremblant. Les week-ends et plus.

Une balade aux oiseaux

Au Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin, à Granby, on s’amuse à nourrir les mésanges avec des graines de tournesol. À voir : la boutique inspirée de la nature.

Bistro pascal

Pour Pâques, je suis souvent allé à La Farandole à Sainte-Adèle, pour le dîner et les chocolats. Pas bien loin se trouvent les sentiers du parc de la Rivière Doncaster.

