Encore une tempête printanière pour débuter la semaine

MONTRÉAL – Le système dépressionnaire qui a fait son entrée sur le Québec dimanche va continuer d’affecter la province lundi avec des précipitations sous forme de pluie et de neige.

Des avertissements de pluie ont été émis par Environnement Canada pour plusieurs régions, notamment Montréal, Québec, Gatineau, l’Estrie, Lanaudière, les Laurentides, Drummondville ou encore la Beauce. De 25 à 40 millimètres de pluie sont attendus jusqu’à lundi en fin de journée.

«Les quantités de pluie pourraient dépasser 40 millimètres par endroits. Les fortes pluies pourraient causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes. Des inondations sont possibles dans les basses terres», a averti l’organisme fédéral.

De la pluie verglaçante est aussi prévue à certains endroits, ce sera notamment le cas pour Mont-Tremblant et Charlevoix.

Plus à l'est et au nord, les Québécois peuvent s'attendre à recevoir entre 15 et 25 centimètres de neige «lourde».

Un avertissement de neige a été émis pour le Lac-Saint-Jean, Rimouski, Sept-Îles, Gaspé, Matane et La Tuque. La neige pourrait devenir mêlée de grésil ou de pluie verglaçante sur certains secteurs au cours de la journée de lundi.

À Montréal, de la pluie intermittente est prévue tout au long de la journée, sans oublier des vents venant d’ouest à 40 km/h avec rafales à 60 en après-midi. Côté températures, il fera maximum 9 °C. À Québec, la situation sera similaire, on attend environ 10 millimètres de pluie au cours de la journée et le mercure affichera 3 °C.

Mardi, la situation devrait l’améliorer pour la plupart des régions, il restera toutefois des précipitations à l’est de la province.

À Montréal les journées de mardi et de mercredi seront ensoleillées et il fera 9 °C et 10 °C. À Québec ce sera une autre histoire puisque de la neige intermittente est prévue pour la journée de mardi, toutefois les précipitations devraient cesser mercredi pour laisser place au soleil.

À partir de jeudi et au moins jusqu’à samedi, des précipitations sous forme de pluie sont prévues pour tout le monde tandis que les températures augmenteront légèrement.