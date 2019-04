LUPIEN GAGNON, Gabrielle



À Saint-Cuthbert, le 12 avril 2019, est décédée à l'âge de 84 ans, Mme Gabrielle Gagnon, épouse de feu Marcel Lupien, demeurant à Saint-Cuthbert, autrefois d'Aston Jonction.Mme Gagnon Lupien laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Jacqueline Develin), Alain (Nathalie Tucker), Yvan (Jeannette Sheppard), Jean (Sylvie Brouillette), Thérèse (Marc St-Sauveur), ses 19 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants, ses soeurs : Estelle, Lise et Rose-Marie Gagnon, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.Mme Gabrielle Gagnon Lupien repose au :1010, RUE PRINCIPALESAINT-WENCESLASle lundi 15 avril 2019 de 19h à 22h. Mardi, journée des funérailles, le salon ouvrira dès 9h. Les funérailles seront célébrées le mardi 16 avril 2019 à 11 h, en l'église Saint-Raphaël d'Aston-Jonction, inhumation au cimetière paroissial.CENTRE FUNÉRAIREA. LAUZIÈRE YVES HOULETél : 819-224-4033 / 1-800-561-2881Téléc. : 819-477-4289 www.yveshoule.com