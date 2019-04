François Legault interpellé sur la question environnementale... par une fillette de 11 ans

On dirait qu’il n’y a pas d’âge pour être conscientisé à l’environnement.

La chef parlementaire de Québec solidaire, Manon Massé, a partagé sur Facebook, lundi, la lettre de Marie, une fillette de 11 ans, qui interpelle le premier ministre du Québec, François Legault, sur la question environnementale.

«Plusieurs enfants de mon âge et moi sommes très soucieux pour notre avenir. Je me demande si les choses vont réellement changer d’ici 2050 ou si les changements climatiques vont causer d’énormes problèmes à ma génération», a écrit la jeune fille, le 2 avril dernier.

«Pourquoi le gouvernement du Québec ne s’occupe pas plus de l’environnement? Il me semble que c’est une des plus grands problèmes en ce moment. Je suis très étonnée que ce ne soit pas votre plus grande occupation. Tout ce que nous voulons est un avenir et une planète propre», a ajouté Marie.

D’autres élèves ont également signé la lettre.

Pour sa part, Manon Massé a déclaré qu’elle «partageait le point de vue» de l’élève.

Dans les commentaires, plusieurs sont ravis de l’initiative de la jeune Marie et d’autres accusent Mme Massé d’utiliser une enfant pour faire avancer une cause.