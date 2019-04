Je sors, je reste

Coup de cœur

LIVRE : Tellement Swell – Petit guide pour transformer sa vie en douceur

Une Youtubeuse de 48 ans, c’est impressionnant! C’est ce que nous prouve Ève Martel, qui cumule plus de 75 000 abonnés sur l’ensemble de ses réseaux sociaux. Elle lance, ce printemps son guide Tellement Swell. Comme elle le fait depuis les dix dernières années, Ève nous partage avec authenticité son parcours qui lui a permis de devenir une meilleure version d’elle-même. On y retrouve des outils simples, mais tellement efficaces pour être plus productif, rayer le négatif de nos vies et célébrer ce que nous sommes. *Sortie le 3 avril

Je sors

THÉÂTRE

La Grande Lessive

Venise. 16e siècle. Dans la pièce La Grande Lessive, Les Productions Drôle de Monde, refont vivre les personnages comiques et mythiques de Maître Pantalon et ses serviteurs Arlequin et Colombine, dans cette mise en scène ludique, rythmée et physique de Maya Gobeil. Cette comédie à l’italienne aborde avec dérision les relations et les différences entre la bourgeoisie et le peuple. *Ce soir à 20h à l’Espace La Risée, 1258 rue Bélanger

GASTRONOMIE

Majestique célèbre ses 5 ans

Le bar à vin Le Majestique célèbre déjà ses 5 ans et pour l’occasion invite les clients à fêter avec l’équipe, sous le thème des tropiques. Au programme, le chef Dominic Lalonde vous concoctera les plus grands classiques du restaurant, tels que le fameux hot-dog géant ou encore les délicieuses huîtres. Ce sera l’occasion aussi d’inaugurer leur magnifique terrasse avec cocktails rafraîchissants et grande sélection de rosés. *Demain à 13h au Stade Saputo, 4106 boulevard Saint-Laurent

THÉÂTRE

Ombre Eurydice Parle

Un nouveau type de théâtre prend forme avec la créatrice Elfriede Jelinek, qui tente de réunir sur les planches plusieurs arts de la scène avec la pièce Ombre Eurydice Parle. C’est dans une interprétation revisitée du mythe d’Orphée qu’elle offre une nouvelle perspective féministe et existentielle. Sur scène, on retrouve Eurydice, une auteure qui n’arrive pas à vivre de son art et elle vit dans l’ombre d’Orphée, une ultime rock star. Dans cette relation brûlante entre les deux personnages, le spectateur est invité à pousser une réflexion sur l’image de la femme, le désir et l’obsession de la jeunesse éternelle. *Ce soir à 20h au Théâtre Prospero, 1371 rue Ontario Est

CONCERT

BellA Forté

La bombe de scène BellA Forté revient en force à Montréal, sa ville natale, après une tournée en Asie. L’interprète-compositrice profite de cette nouvelle série de spectacles au Québec pour présenter les nouveaux titres originaux de son EP, dont le premier extrait Hear Me Out. Ce soir, elle sera accompagnée de six musiciens et fera découvrir au public sa musicalité soul, funk, rock et R&B. *Ce soir à 21h30 au Quai des Brumes, 4481 rue Saint-Denis

CINÉMA

After : La rencontre

Adapté du roman à succès d’Anna Todd, After : La Rencontre, est l’histoire d’une jeune étudiante universitaire prénommée Tessa, qui fait la rencontre du séduisant britannique Hardin. Ce dernier est aux antipodes de son amoureux actuel : rebelle, tatoué, charmeur et cache un sombre secret. Toutefois, son attirance pour lui est incontrôlable. Elle se rend aussi compte que plus elle tente de s’approcher de lui, plus il adopte une attitude condescendante. *Sorti en salle le 12 avril

Je reste

BALADO

Narcos PQ

Une incursion véritable dans l’univers des narcotrafiquants québécois vous laissera sans voix, dans cette nouvelle série balado menée par le Bureau d’enquête du Journal de Montréal. Sur dix épisodes, les journalistes Brigitte Noël et Félix Séguin ont interviewé de véritables passeurs de drogues, qui ont travaillé pour la mafia montréalaise, des cartels mexicains et colombiens ou qui ont fait partie de différents gangs de rue de Montréal. *Disponible dès aujourd’hui sur QUB Radio

JEU

Happy Moments

Du bureau à la maison, les boîtes Expérience Happy Moments ont été créées par Sophie Brochu, une experte en développement personnel, relationnel et organisationnel. L’objectif? Déclencher des moments de bonheur en groupe, grâce au jeu. Elle a donc lancé trois collections : Au travail avec l’édition Bienvenue dans l’équipe et Bonheur au travail et À la maison avec l’édition Joyeux Anniversaire. Le jeu est composé de cartes avec des questions auxquelles vos collègues ou vos proches devront répondre, autour d’un bon repas ou encore lors d’un 5 à 7 au bureau. *Sorti le 11 avril

ROMAN

Le feu sur la peau

Une épopée historique et une grande histoire d’amour se déroule dans ce roman, qui se déroule à Montréal, en 1885. À l’époque, la guerre entre les Anglophones et les Francophones, ainsi qu’une épidémie de variole préoccupent la population. C’est dans ce contexte que Thomas Massey, un jeune médecin franco-américain fait la rencontre de la jeune Irlandaise Julia Donovan, une guérisseuse aux allures de tigresse. Ce roman captivant écrit par Paul Rousseau est rempli de rebondissements. *Sorti le 11 avril