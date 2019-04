Le héros d’une génération

AUGUSTA | Personne n’est capable de pousser la popularité du golf et l’aiguille de l’audimat comme le fait Tiger Woods depuis le début de sa carrière. Personne. Ce week-end au Tournoi des Maîtres, il l’a une fois de plus démontré.

En le voyant grimper le tableau au fil des trois premières rondes, on a observé ses rivaux s’abreuver de son succès, affirmant qu’ils étaient témoins d’un moment historique et privilégié. Le moment dont ils parlaient depuis le retour à la compétition de Woods l’an dernier après quatre délicates interventions chirurgicales au dos.

Dix mois plus tard, il remportait le Championnat du circuit de la PGA, dernier tournoi de la saison regroupant les 30 meilleurs golfeurs de la course à la coupe FedEx à East Lake, à la fin de septembre. La scène finale avait frappé l’imaginaire. Noyé dans une marre de milliers de spectateurs ayant envahi le parcours, il avait savouré la 80e victoire de sa carrière. Une preuve qu’il appartenait encore à l’élite.

C’était également la première fois depuis 2005 qu’un vainqueur enfilait le veston vert alors qu’il figurait hors du top 10 après 18 trous. On se souvient de qui il s’agissait. Il portait un chandail « mock neck » rouge et avait réalisé un coup d’approche spectaculaire aux abords du 16e vert en ronde finale.

C’était le début de l’ère Tiger Woods qui aura duré plus d’une dizaine d’années. Jusqu’à ses déboires familiaux, ses blessures, ses chirurgies alors qu’il peinait à marcher et ses démêlés avec la justice.

« Il ne faut jamais lâcher. Rien n’est donné dans la vie, a-t-il déclaré après sa victoire. Il faut toujours se battre. Lâcher n’est pas une option. On se lève le matin et on voit toujours un défi devant. Il faut aller le chercher. »

Malgré son avenir incertain en avril 2017, il n’a pas baissé les bras. Il s’est battu. Il a persévéré et il est revenu au sommet de sa forme. Pour ses enfants et pour une nouvelle génération.

« Le sport est en croissance partout sur la planète, a-t-il analysé. Nous voyons des joueurs de partout au monde. Ils sont plus jeunes, meilleurs et ils sont assoiffés. »

Dans 30 ans, on se souviendra de ce dimanche historique au Augusta National. L’une des plus grandes performances sportives de tous les temps. Les plus jeunes comme les plus vieux.