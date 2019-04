Le partage de photos explicites chez les ados «ne cesse de se multiplier»

Deux autres étudiants d’écoles secondaires de la région de Québec ont plaidé coupables lundi à des accusations de distribution de pornographie juvénile pour avoir relayé des photos explicites de camarades de classe.

«Ce type de dossier ne cesse de se multiplier», a réagi la juge Judith Landry après avoir déclaré coupable en deuxième adolescent de distribution de pornographie juvénile dans des dossiers distincts, mais très similaires. Les histoires ne sont pas sans rappeler la saga survenue aux Pères Maristes où plusieurs élèves ont été accusés du même crime.

Un premier élève de l’école Samuel-de-Champlain à Beauport a d’abord plaidé coupable de ce crime. L’adolescent de 14 ans qui avait une relation amoureuse virtuelle avec une fille de 13 ans avait reçu une dizaine de photos explicites de cette dernière dont quelques alors qu’elle était nue.

Or, l’accusé a ensuite partagé ces photos à des amis tandis que la victime a aussi envoyé quelques photos à d’autres élèves. Ce sont des étudiantes qui ont informé la direction des rumeurs de photos explicites circulant dans l’école qui a permis d’arrêter trois adolescents.

La direction a été «proactive» et a agi avec célérité et discernement», a fait valoir le procureur Hugo Breton. Les cellulaires ont été saisis et les trois adolescents ont été arrêtés.

Seul l’un d’entre eux a formellement été reconnu coupable, les deux autres ont bénéficié d’une sanction extrajudiciaire. Le jeune de 14 ans qui a plaidé coupable recevra sa peine cet été.

Séminaire Saint-François

Une situation semblable s’est produite au Séminaire Saint-François alors qu’un élève qui excellait au football a lui aussi reconnu sa peine et reçu sa sentence pour avoir distribué de la pornographie juvénile. Cette fois, il s’agissait d’un vidéo montrant un autre étudiant se masturbé qui a été transmis à environ huit étudiants de l’école pour rire de lui.

C’est la victime elle-même qui avait d’abord partagé la vidéo qui est réapparue deux ans plus tard lorsqu’un élève d’une autre école l’a transférée à l’accusé. Ce dernier l’a ensuite montrée à des amis avant de se faire prendre.

Cette histoire a fait dire à la juge que lorsqu’une vidéo «est lancée sur le web, nous avons pu le contrôle». L’étudiant a été expulsé de l’école avec l’accord de ses parents puisqu’il a contrevenu au code de vie du SFF.

Toutefois, puisque l’accusé «excellait» dans les sports, son expulsion a aussi eu un impact sur ses coéquipiers qui ont intimidé la victime. La direction et l’entraineur de l’équipe sont rapidement intervenus auprès des jeunes.

La juge Landry a reconnu «l’encadrement parental très strict» de l’accusé. «Il touche sa peine depuis déjà un moment». Il a donc été condamné à une absolution conditionnelle en plus d’un don à l’Auberivière fait «de sa poche» de 300 $.