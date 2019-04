Le tabou des idées homicidaires chez les proches aidants

Le procès de Michel Cadotte a permis de lever le voile sur le fait que les idées homicidaires chez les personnes proches aidantes, surtout lorsqu’elles sont confrontées à des situations humainement éprouvantes, sont plutôt courantes, mais trop taboues. Bien que le sujet du suicide soit plus souvent abordé, des études démontrent que les personnes proches aidantes ont bien des pensées d’homicides. Cependant, vivre ce genre d’idées n’entraîne pas forcément un passage à l’acte, bien qu’il démontre une grande détresse.

Selon un communiqué de presse récent de la RANQ, ces pensées résultent des lourds fardeaux psychologiques, économiques et sociaux qui reposent continuellement sur les épaules des personnes aidantes. Les services de soutien à domicile sont insuffisants, et si la personne aidante décide de placer son proche en centre d’hébergement, son rôle continue bien souvent, puisque les services de soutien, eux, disparaissent.

Selon la RANQ, une réflexion doit être lancée autour de cette réalité, et des mesures de prévention et de soutien doivent nécessairement en découler, notamment au sein de la future politique gouvernementale pour les proches aidants. Si, en tant que société, nous souhaitons améliorer le bien-être mental des personnes proches aidantes et, ultimement, prévenir les risques d’homicides, il est nécessaire d’identifier et de soutenir celles qui sont habitées par de telles pensées.

Selon la RANQ, aborder ce sujet avec une personne proche aidante en situation de détresse psychologique, loin de lui installer ce genre d’idées, permettrait au contraire de libérer la parole et de la soulager, et ainsi lui permettre ultimement de rééquilibrer son bien-être mental et physique.

Toujours selon la RANQ, au-delà de la prévention individuelle, il s’agirait de modifier les règles actuelles qui entraînent ou maintiennent la détresse psychologique et financière des personnes proches aidantes. Le soutien à leur accorder devrait être cohérent avec la charge et les responsabilités assumées, et non pas en fonction du lieu d’habitation. Les soins à domicile et le répit devraient être renforcés, de même que de meilleures mesures de soutien financier, au-delà du simple crédit d’impôt qui est dérisoire et peu accessible.

Mélanie Perroux, coordonnatrice générale du RANQ

Vu l’importance du sujet abordé, j’ai cru bon publier l’essentiel d’un communiqué de presse que vous m’avez fait parvenir en espérant que le raccourci ne vous heurte en aucune façon. Pour les personnes qui l’ignorent, le Regroupement des aidants naturels du Québec fut fondé en 2000. Il rassemble 87 membres qui représentent plus de 21 000 proches aidants à travers la province. Fort de l’expertise acquise auprès de ses membres, le RANQ propose une stratégie inclusive de soutien aux proches aidants et milite en leur nom pour que s’améliorent les politiques gouvernementales.