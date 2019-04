Maisie Williams a arrêté le «binge drinking» parce qu'elle perdait le contrôle de sa vie

Maisie Williams a admis qu’elle avait dû arrêter le «binge drinking» parce que les effets secondaires étaient en train de prendre le dessus sur sa vie.

La star de Game of Thrones a confié lors d’un entretien accordé au Guardian qu’elle avait l’habitude de boire à l’excès le premier soir de ses week-ends libres, avant de souffrir des effets secondaires durant toute la semaine suivante, la laissant épuisée.

«J’ai arrêté le binge drinking maintenant, a-t-elle assuré. J’ai l’impression que c’est comme ça que j’ai passé mon adolescence. J’ai eu la vie d’une actrice, et j’en ai parlé comme ça, mais sans sentir à aucun moment que j’avais vécu un seul jour dans ma vie.» Aujourd’hui, Maisie Williams estime qu’elle a de meilleures bases et qu’elle a trouvé un nouveau souffle dans son existence. «Récemment, j’ai eu la chance de simplement vivre ma vie au lieu de le faire à la face des gens et de devoir leur en parler», a poursuivi l’actrice de 22 ans.

En effet, même si elle vit mieux sa célébrité que par le passé, il n’a pas toujours été facile de faire face à et excès d’attention. «Il y a juste cet accaparement par les gens qu’on peut ressentir... C’est un grand soutien et c’est simplement de l’admiration envers la personne dont ils sont fans, mais si on s’en tient à l'être humain, je ne pense pas que quiconque est supposé savoir gérer la célébrité, a-t-elle affirmé. Je ne sais pas s’il y a quoique ce soit qui peut être fait pour comprendre ça, mais je pense que ça peut rendre les gens fous au départ.»