Mirabel: les terres non utilisées revendues aux expropriés

Le gouvernement fédéral revend aux expropriés de l’aéroport de Mirabel les terres présentement non utilisées.

L’annonce a été faite lundi matin par le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau.

En 1969, environ 97 000 acres de terres avaient été expropriés dans la région de Mirabel pour permettre la construction d’un méga aéroport, qui a finalement été fermé quelques décennies plus tard. Plus de 3000 familles avaient été touchées par les expropriations. Après d’âpres batailles, les agriculteurs et résidents déplacés ont réussi à obtenir la rétrocession de 80 000 acres de terres dans les années 1980, et de 11 000 autres en 2006.