Selon Trump, Boeing devrait renommer son 737 MAX pour redorer son image

WASHINGTON | Le président américain Donald Trump a suggéré lundi matin au constructeur Boeing de procéder à des améliorations non spécifiées sur son modèle 737 MAX et de le rebaptiser pour redorer son image.

Cet avion, mis en service en mai 2017, a connu, en mois de six mois, deux accidents mortels (faisant 346 morts au total) qui se sont produits juste après le décollage. Le système anti-décrochage de l’appareil est accusé d’en être à l’origine.

Quelques jours après l’accident d’un vol Ethiopian Airlines le 10 mars, les autorités de régulation dans le monde entier ont cloué ce modèle au sol.

« Qu’est-ce que j’y connais en marketing, peut-être rien (mais je suis parvenu à devenir président!), mais si j’étais Boeing, je RÉPARERAIS le Boeing 737 MAX, j’ajouterais de nouvelles super caractéristiques, et je donnerais une NOUVELLE IMAGE à l’avion avec un nouveau nom », a tweeté M. Trump tôt lundi matin.

« Aucun produit n’a souffert autant que celui-ci. Mais encore une fois, qu’est-ce que diable j’y connais? », a-t-il poursuivi.

Ce n’est pas la première fois que le milliardaire républicain fait des commentaires depuis l’accident d’Ethiopian, qui a fait 157 morts.

Deux jours après l’écrasement, il avait estimé sur Twitter que les avions commerciaux étaient devenus « beaucoup trop complexes à piloter ».

« Il n’y a plus besoin de pilotes mais plutôt d’informaticiens du MIT (Massachusetts Institute of Technology) », avait-il ironisé. « Je constate cela pour de nombreux produits. Toujours chercher un nouveau développement inutile alors que, souvent, ce qui est vieux et simple fonctionne bien mieux », avait poursuivi le président septuagénaire.

Boeing a annoncé début avril la réduction de près de 20% de la production de son 737 MAX.

La compagnie American Airlines a annoncé dimanche l’annulation d’environ 115 vols par jour pendant son programme de vols d’été en raison de la prolongation de l’immobilisation de ses 24 Boeing 737 MAX jusqu’au 19 août.