Spécial journée de la terre : 5 marques «éco-friendly» à découvrir

Le 22 avril prochain, on soulignera la Journée de la Terre. De plus en plus soucieuse des questions entourant l’environnement, l’industrie de la mode et des cosmétiques a emboîté le pas, pour offrir des produits durables, véganes, recyclés, écologiques et biologiques. Des ongles jusqu’aux vêtements prêt-à-porter, voici cinq marques «éco-friendly » à découvrir.

June Swimwear X MEC : des maillots de bain éco-responsables

Photo courtoisie

Des maillots de bain conçus à partir des bouteilles de plastique recyclés? Absolument! La griffe canadienne June Swimwear, qui a vu le jour en 2009, présente une nouvelle collection éco-responsable de bikinis et de vêtements pour la plage, en collaboration avec les boutiques MEC (Mountain Equipment Co-op). Les maillots sont donc fabriqués de tissus faits à 85% de matières recyclées, provenant de déchets repêchés dans la mer Méditerranée. Coup de cœur pour les couleurs tropicales et les coupes, qui conviennent aux femmes athlétiques. *À partir de 59,99$ - Disponible dans toutes les boutiques MEC

Supernature de Saco : gamme naturelle et végane pour les cheveux

Photo courtoisie

La compagnie française Saco propose sa collection végétalienne de soins pour les cheveux signée Supernature. Chaque produit est composé d’ingrédients nourrissants de la plus grande qualité comme la biotine, les protéines de pois, l’amla, l’agropyre et même le quinoa. Tous ces composantes ont prouvé leurs bienfaits sur la pousse des cheveux et la santé du cuir chevelu. Quatre gammes sont offertes : hydratation, coloration, revitalisation et densification. Supernature abolit la cruauté animale et ne contient aucune trace chimique. *Entre 28$ et 30$ disponibles dans plusieurs salons de coiffure ou en ligne au sacohair.com

La nouvelle collection Conscious Exclusive de H&M : la mode durable à l’honneur

Photo courtoisie

Lorsqu’on pense à la géante chaîne de prêt-à-porter H & M, on est loin de penser à l’environnement et pourtant... La semaine dernière, l’entreprise suédoise a pris l’initiative de lancer la collection Conscious Exclusive, qui introduit de nouvelles matières durables, telles que le Piñatex®, une alternative naturelle au cuir fabriquée à partir des fibres cellulosiques extraites des feuilles d'ananas ou encore la mousse BLOOMTM, une mousse végétale flexible à base de biomasse d'algues et l'Orange Fiber. * Prix variables, disponible depuis le 11 avril – Disponibles dans certains magasins H & M et en ligne hm.com

Pulpe de vie : des masques beauté à base de fruits moches, anti-gaspillage

Photo courtoisie

La marque française Pulpe de Vie fait son arrivée au Québec. Leurs masques biodégradables en tissu de coton biologique, fabriqués à partir de fruits moches, prouve qu’il est possible de respecter l’environnement, tout en offrant un produit de qualité. On en finit avec le gaspillage ! Ces soins qui sont certifiés biologiques par ECOCERT Greenlife sont aussi véganes, sans cruauté animale, sans parabène et sans silicone. *À 8,99 $ au bar à masques chez Jean Coutu - Distribuée par le Laboratoire Larima

Suncoat : vernis à ongles et dissolvant à base d’eau et 100% naturels

Photo courtoisie

Yingchun Liu est chimiste et pour elle, les ingrédients toxiques n’ont pas leur place dans l’univers les cosmétiques. C’est pourquoi elle a fondé, Suncoat qui se veut être la marque reconnue par les adeptes de vernis à ongles. La formule du vernis est saine et naturelle et propose une formule équilibrée d’ingrédients végétaliens et minéraux et une base d’environ 70 % d’eau. De plus, son fameux dissolvant à base végane est tout aussi naturel qu’efficace, ne laissant aucune forte odeur toxique. Plus de 30 couleurs sont offertes, pour changer le monde, une couche à la fois! * À partir de 9,50$- Disponibles chez Jean Coutu et chez plusieurs détaillants indépendants de produits de santé et en ligne au https://suncoatproducts.com/.