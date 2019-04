Un autre psychodrame culturel

Mais le concept est encore plus tordu que je ne pensais. Croiriez-vous que des autochtones s’accusent entre eux d’appropriation culturelle ?

Comme nous l’apprenait Radio-Canada le 1er avril (et ce n’était pas un poisson d’avril ), « Des artistes inuits ne participeront pas aux prix Indigenous Music Awards (IMA), estimant qu’une chanteuse crie, nommée dans la catégorie ‘‘meilleur album folk’’, s’approprie le chant de gorge de style inuit ».

Au moins, l’été dernier, les choses étaient à peu près claires : « Si tu es blanc, pas touche à la culture autochtone. Tu es le représentant d’une culture opprimante, un colonialiste et tu dois respecter la culture des premières nations, que tes ancêtres ont souillée ». Mais en quoi le fait qu’un artiste autochtone fasse des chants de gorge d’un autre groupe autochtone est un crime de lèse-majesté ? Elle est où l’oppression ?

Toute cette histoire des Indigenous Music Awards est la preuve la plus éclatante que ce concept d’appropriation culturelle est une fumisterie, uniquement destinée à créer des bisbilles inutiles.

Il y a des centaines de situations graves qui touchent de plein fouet les communautés autochtones au Canada (santé, dépendance, violence, etc.). Me semble que c’est plus urgent comme dossier que de se plaindre d’une émission de télé intitulée Pow pow ou du fait qu’une autochtone chante une toune qui n’est pas propre à sa culture.