21 trouvailles à vous procurer chez Vestibule pour mettre un peu de «wow» dans votre vie

Quand le beau temps arrive, l’envie de refaire sa déco au grand complet est plus forte que jamais.

Que ce soit en vous procurant un nouveau coussin, une chandelle qui sent les vacances ou encore une guirlande lumineuse pour décorer votre balcon, la boutique Vestibule est sans aucun doute l’endroit tout indiqué où faire quelques trouvailles.

La boutique située sur le boulevard Saint-Laurent possède aussi un site en ligne où vous y ferez des tonnes de trouvailles.

Histoire de vous inspirer un peu, voici 21 articles à mettre dans votre panier d’achats Vestibule.

1. Ce grand pot tacheté 32 $

2. Ce coussin 60 $

3. Ce miroir 90 $

4. Ce panier 37 $

5. Cette affiche 80 $

6. Cette chandelle en céramique Palo Santo 48 $

7. Cette tasse 20 $

8. Ce bouquet d’eucalyptus 15 $

9. Ce vase en verre fumé 34 $

10. Ce grand pot en corde naturelle 39,50 $

11. Cette bougie au lys et à l’eau salée 44 $

12. Cette boîte à lunch 40 $

13. Ce bol 12 $

14. Cette affiche 80 $

15. Ce tapis 134,50 $

16. Ce plateau 25 $

17. Ce vase mat 45 $

18. Ce grand bol 14 $

19. Ce tapis 200 $

20. Cette tasse 12 $

21. Ce bol avec couvercle 26 $

