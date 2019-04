26 restos de Montréal parmi les 100 meilleurs à travers le Canada

Montréal se démarque à nouveau dans un classement qui met en lumière la crème de la crème de la restauration.

Cette fois c’est 26 établissements montréalais qui se retrouvent dans la liste des 100 meilleurs restaurants au pays. C’est le guide Canada’s 100 Best qui a fait appel à de prestigieux chefs, journalistes culinaires, restaurateurs reconnus et amateurs de bouffe afin d’établir ce classement.

Voici donc sans plus attendre, les 26 restaurants montréalais qui ont séduit les experts et qui vous séduiront aussi si ce n’est pas déjà fait!

#2 : Joe Beef

2491, rue Notre-Dame Ouest

#3 : Toqué!

900, place Jean-Paul-Riopelle

#6 : Le Mousso

1023, rue Ontario Est

#8 : Montréal Plaza

6230, rue Saint-Hubert

#13 : Le Vin Papillon

2519, rue Notre-Dame Ouest

#19 : Liverpool House

2501, rue Notre-Dame Ouest

#30 : Milos

5357, avenue du Parc

#32 : L’Express

3927, rue Saint-Denis

#36 : Maison Publique

4720, rue Marquette

#38 : Pastel

124, rue McGill

#41 Jun I

156, avenue Laurier Ouest

#43 : Damas

1201, avenue Van Horne

#44 : Elena

5090, rue Notre-Dame Ouest

#48 : Monarque

406, rue Saint-Jacques

#50 : Vin Mon Lapin

150, rue Saint-Zotique

#52 : Le Club Chasse et Pêche

423, rue Saint-Claude

#53 : L'Atelier Joël Robuchon

1, avenue du Casino

#55 : Bouillon Bilk

1595, boulevard Saint-Laurent

#73 : Marconi

45, avenue Mozart Ouest

#74 : Maison Boulud

1228, rue Sherbrooke Ouest

#77 : Foxy

1638, rue Notre-Dame Ouest

#83 : Île Flottante

176, rue Saint-Viateur Ouest

#85 : Candide

551, rue Saint-Martin

#86 : La Chronique

104, avenue Laurier Ouest

#90 : Impasto

48, rue Dante

#96 : Provisions

1268, avenue Van Horne

Et si vous êtes de passage à Toronto prochainement, réserver une de vos soirées pour aller manger au restaurant Alo, qui est au sommet du classement Canada’s 100 Best.

