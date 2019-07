Depuis le 18 mai 2018, de nouvelles modifications ont été apportées au Code de la sécurité routière. Certaines ont un impact sur la situation des nouveaux détenteurs de permis d’apprenti conducteur et de permis probatoires. Voici 3 choses importantes à savoir sur les cours de conduite.

1. Être admissible

Avant d’être titulaire d’un permis pour l’automobile, il faut d’abord obtenir un permis d’apprenti conducteur et suivre avec succès un cours de conduite. Il faut également réussir les examens théoriques et l’examen pratique de la SAAQ.

Pour avoir un permis de la classe 5, il faut être âgé d’au moins 16 ans et avoir le consentement écrit de votre père, de votre mère ou de votre tuteur, si vous avez moins de 18 ans. Si vous n’avez pas votre citoyenneté canadienne, il faut fournir la preuve que vous êtes autorisé à rester au Canada pour une période d’au moins 6 mois.

2. Le cours de conduite

Le cours de conduite est obligatoire et comprend notamment une partie théorique de 24 heures. Il compte aussi une partie pratique de 15 heures sur la route avec un moniteur et une partie d’autoformation constituée de 12 modules avec exercices accessibles dans la section sur le cours de conduite du site web de la SAAQ. Le coût du cours est de 825 $. Il faut aussi prévoir environ 45$ pour l’achat du livre.

3. Pour conserver le permis probatoire

Pour conserver votre permis probatoire, vous devrez respecter certaines règles. Il faut avoir moins de 4 points d’inaptitude à votre dossier et respecter la règle du zéro alcool durant la conduite.

Durant les 6 premiers mois, vous ne pouvez transporter qu’un seul passager de 19 ans et moins entre minuit et cinq heures et ce chiffre augmente à 3 après plus de 6 mois. Cette nouvelle mesure vise à améliorer le bilan routier pour cette tranche d’âge, qui est malheureusement beaucoup trop représentée dans les statistiques d’accidents de la route...

Si vous maintenez un bon dossier de conduite, vous pourrez obtenir votre permis de conduire de la classe 5 au bout de 2 ans.

Conduire une voiture implique à la fois des responsabilités et des risques. Il est important, voire primordial, de fixer des limites claires et de connaitre tous les termes techniques et théoriques de la conduite automobile.