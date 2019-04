Ces marques que l’on aime se sont associées avec ces icônes de la culture populaire pour créer des pièces de vêtement uniques et trop «cutes».

On adore particulièrement ces dernières collaborations, puisqu’elle nous replonge directement dans notre enfance. Barbie’s, Charlie Browon, Looney Tunes : ces collabos mettent en vedette nos personnages préférés à une autre époque.

5 nouvelles collabos mode vraiment «cutes» pour une garde-robe unique

Levi’s x Peanuts

Qui n’a jamais écouté le Noël de Charlie Brown? Cette collabo de la marque de jeans iconique nous plonge directement dans nos souvenirs avec ses imprimés à l’effigie de Snoopy. La collection comprend des items confos, comme des hoodies et des t-shirts, tout comme des vestons de jeans.

Manteau trucker Levi's x Peanuts, 148$, levis.com

Keds x Betty & Veronica

Si vous êtes des fans invétérés de Riverdale, vous allez certainement tomber sous le charme de cette collection qui met de l’avant deux de nos girls préférées : Betty & Veronica. On adore les teintes pastel adoptées pour l'occasion et qui se prêtent parfaitement au printemps qui s'en vient!

keds

Chaussures Keds rose, 90$, keds.com

Puma x Barbie

On ne peut pas passé à côté des «dad shoes» encore une fois cette saison et les espadrilles crées en collaboration avec Barbie vont voler la vedette de tous vous «outfits». On s’imagine bien avec une telle paire de souliers, à la fois confortable et stylée, pour la saison des festivals.

Puma

Espadrilles Nova x Barbie, 100$ US, puma.com

Zara x Looney Tunes

Si vous cherchez de beaux t-shirts de style «vintage», Zara a réponse à vos prières. Le géant espagnol a lancé une collection avec Looney Tunes et les imprimés nous rappellent sans contredit les fameux matins à écouter des dessins animés la fin de semaine. On le style avec des shorts de cycliste et un sac banane pour un ensemble de tous les jours.

zara

T-Shirt Bugs Bunny, 26$, zara.com

Sephora x Moschino

Bien que cette collabo soit plus beauté que mode, on ne pouvait pas passer à côté! Cette fois, c’est un couturier qu’i s’associe à Sephora pour créer une gamme de maquillage qui représente des fournitures scolaires. Surligneurs, gomme à effacer, pinceaux en forme de crayon à mine : on croirait voir notre étui de primaire!

Disponible en ligne et en boutique dès le 25 avril.

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook!