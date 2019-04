DE CASTRIS, Pietro



À Montréal, le dimanche 14 avril 2019 est décédé, à l'âge de 86 ans, Pietro De Castris, époux d'Anna Vitalini.Il laisse dans le deuil ses enfants: Rolland (Lise Trottier) et Pierre Jr. (Anna Napolitano), ses petits-enfants: Nadine (Naomie arrière-petite-fille), Natasha, Valentina et GianCarlo, sa soeur Anna Maria et Pardo Paolucci, ainsi que d'autres parents et amis.Monsieur Pietro De Castris a fondé, avec sa femme Anna, il y a plus de 60 ans, l'entreprise Métropolitaine Réfrigération qui oeuvre dans la fabrication de présentoirs réfrigérés et de chambres froides.La famille accueillera parents et amis le mardi 16 avril de 14h à 17h et de 19h à 22h et le mercredi 17 avril de 8h30 à 10h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 Beaumont, Ville Mont-Royal.Les funérailles auront lieu le mercredi 17 avril 2019 à 11h en l'église Notre-Dame-de-la-Défense, 6800 avenue Henri-Julien, Montréal Qc H2S 2V4.