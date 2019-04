À court de mots

Notre-Dame de Paris n’appartient ni aux Parisiens, ni à la France, ni aux catholiques, mais à tous ceux-là ensemble et, plus largement, à l’humanité tout entière, indépendamment des croyances ou de la nationalité de chacun.

On peut dire la même chose de la Grande Muraille de Chine, du Taj Mahal ou de Venise. Il y a des endroits qui nous rendent fiers du genre humain, tout en nous faisant réaliser notre insignifiance individuelle.

Il y a une poignée d’œuvres dans le monde, nées des efforts de milliers d’ouvriers et d’artisans dont l’histoire n’a pas retenu les noms, qui sont des hommages à l’esprit humain, à sa capacité à créer du sublime.

Mais il est normal que les plus bouleversés soient ceux de foi chrétienne et ceux pour qui elle évoque le plus de réminiscences­­­ personnelles.