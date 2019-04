Bilinguisation=anglicisation

Mais à Montréal, la situation se renverse tranquillement et la métropole se détache symboliquement du Québec pour se comporter en cité-État.

Rappelons ce principe simple : pour que le français survive et s’épanouisse au Québec, il doit occuper clairement la première place. On ne saurait en faire une langue sur deux. Voilà pourquoi la formule « Bonjour/Hi » n’est pas insignifiante. À travers elle, on affirme que le français est optionnel.

La dynamique démographique et idéologique dominante est en train de transformer les Québécois francophones en étrangers chez eux.